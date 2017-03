Der "Überschätzte" vs. der "Gott der einfachen Dinge"

In der Folge scheiden sich jedoch die Geister an Alonso. Die Zeit nennt ihn den "Überschätzten", Kritiker schimpfen ihn als zu langsam und anfällig für aggressives Pressing. Die FAZ dagegen lobt den "Gott der einfachen Dinge" mit der "Gelassenheit eines Zen-Meisters". Alonso ist Passmaschine und Ballmagnet, in einem Spiel gegen den 1. FC Köln ist er unglaubliche 206-mal an der Kugel. Ähnlich stilbildend waren im defensiven Mittelfeld zuletzt nur Barcelonas Ikonen Xavi und Sergio Busquets.

Der ehemalige Bayern-Trainer Pep Guardiola meinte einmal, wenn seine Mannschaft das Spiel nicht kontrolliere, sei Alonso "in einem Monat tot", weil er dann immer dem Ball hinterherlaufen müsse. Nun, er fühle sich "noch gut", sagte Alonso jetzt, aber es sei der richtige Zeitpunkt gekommen, um einen Schlussstrich zu ziehen: "Ich wollte meine Karriere auf dem höchsten Niveau beenden, und Bayern ist das höchste Niveau."

Eine unglaubliche Titelsammlung

Seine größten Erfolge waren bislang der Gewinn der Champions League 2005 mit dem FC Liverpool, der ihn am Donnerstag als "Legende" würdigte, und 2014 mit Real Madrid sowie mit der spanischen Nationalmannschaft der WM-Titel 2010 und die EM-Titel 2008 und 2012. "Ich hätte nie gedacht, so eine großartige Karriere zu haben, und ich hoffe, es kommt noch was dazu", sagte Alonso.

Den Bayern-Fans versprach er in gutem Deutsch: "Wir werden bis zum Ende der Saison kämpfen und probieren, alles zu gewinnen." Bislang hat er es auf zwei deutsche Meisterschaften und einen Erfolg im DFB-Pokal gebracht. Klub-Chef Karl-Heinz Rummenigge bedankte sich "bei einem großartigen Spieler und Menschen, der den FC Bayern auf und neben dem Platz hervorragend vertreten hat".

Als potenzielle Nachfolger stehen Renato Sanches oder Nationalspieler Joshua Kimmich bereit. Einen wie Alonso wird es aber nicht mehr geben.