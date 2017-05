"Liebe und Einigkeit" verbreiten Nach Manchester-Anschlag: Ariana Grandes Bruder meldet sich zu Wort

Wie schon seine jüngere Schwester Ariana Grande (23, "Into You" ) hat sich nun auch ihr Bruder Frankie Grande (34) zu Wort gemeldet. Die Sängerin, nach deren Konzert in Manchester in der vergangenen Woche ein Selbstmordattentäter 22 Menschen getötet hatte, verurteilte in einem langen Statement auf Twitter das Geschehene. Gleichzeitig machte sie ihren Fans, den Opfern und deren Familien Mut: "Wir werden nicht aufgeben oder in Angst verfallen. Wir werden keinen Keil in unsere Mitte treiben lassen. Wir werden den Hass nicht siegen lassen." Ähnlich äußerte sich nun auch Bruder Frankie via Twitter. (Hier bekommen Sie die Musik von Ariana Grande als Stream, als Download oder auf CD)