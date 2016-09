Lesen Sie hier: Stuttgart verpflichtet Sporting-Profi Mané

Braunschweig ist mit drei Siegen in drei Spielen in die neue Saison gestartet und will seine starke Form auch am Freitag bei Erzgebirge Aue (18.30 Uhr/Sky) unter Beweis stellen.

Aufsteiger Aue hat drei seiner bislang vier Pflicht-Auftritte in dieser Saison verloren (ein Sieg). Spitzenreiter Braunschweig erzielte bis dato in jedem Spiel mindestens zwei Tore, Aue konnte keines der jüngsten sechs Aufeinandertreffen mit den Braunschweigern gewinnen (vier Unentschieden, zwei Niederlagen).