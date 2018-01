Der noch ungekrönte "König von Mainz" ist Robert Lewandowski: Seine acht Tore in seinen bisherigen Auftritten in Mainz sind in der Liga ebenso unerreicht wie die 13 Treffer des Polen insgesamt gegen den FSV, der seine letzten fünf Heimspiele gegen den Rekordmeister mit 2:13 Toren verlor. Auch am Samstag (15:30 live bei Sky und im AZ-Liveticker) will der Torjäger wieder zuschlagen.