Lewandowski und Hummels mit Fortschritten Bilder vom Training: Kimmich trainiert wieder voll mit

München - Stürmer Lewandowski absolvierte am Dienstag rund 45 Minuten der einstündigen Einheit am Vormittag, Verteidiger Hummels nahm am gemeinsamen Aufwärmtraining teil und setzte anschließend sein individuelles Training fort. Dies teilte der deutscheRekordmeister mit. Lewandowski und Hummels hatten im Trainingslager in Doha nur individuell trainieren können.