Lewandowski die Nummer 1 FC Bayern: Das sind die sieben Unverzichtbaren

Wenn man dieser Tage in München einen Profi in Watte packen müsste, dann den polnischen Mittelstürmer. Er ist der Mister Unverzichtbar der Bayern. Vor dem Tor gnadenlos, im Abschluss effektiv. Und als einzig gelernter Mittelstürmer ohne Ersatzmann im Kader. Was wäre, wenn...? An eine langwierige Verletzung mag man bei Bayern keinen Gedanken verschwenden. Was auch daran liegt, dass der einzig mögliche Stellvertreter Müller sein erstes Krisenjahr (ein Bundesliga-Treffer) durchmacht.

Wie sieht die Top7 der Unverzichtbaren des FC Bayern aus?

Die AZ erstellt ein Ranking, das ausschließlich die Leistungen der aktuellen Saison, nicht die „Lebensleistung“ miteinbezieht.

Wer hinter Lewandowski, der klaren Nummer eins, folgt, sehen Sie in der obenstehenden Bilderstrecke.