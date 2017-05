BVB muss Freiburg helfen

Die Mannschaft von Trainer Christian Streich muss nun ein weiteres Mal auf Schützenhilfe von Borussia Dortmund hoffen: Gewinnt der BVB, der Werder Bremen nicht an Freiburg vorbeiziehen ließ, am kommenden Samstag gegen Eintracht Frankfurt in Berlin das Endspiel um den DFB-Pokal, darf Freiburg als Siebtplatzierter immerhin noch als gesetzte Mannschaft die Qualifikation zur Europa League bestreiten. Die Breisgauer haben in ihrer Klubgeschichte bislang dreimal am UEFA-Pokal oder dessen Nachfolge-Wettbewerb teilgenommen.