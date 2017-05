Es könnte sein, dass dieses Training das letzte Öffentliche in der zweiten Bundesliga war - was natürlich keiner will. "Keiner will 'Zweitliga-Absteiger' in der Vita stehen haben", sagte Michael Liendl nach dem Training. Die Löwen wollen alles dafür tun, dass sich diese Passage daher wirklich keiner in den Lebenslauf schreiben muss.