Letztes Gruppenspiel im Confed-Cup Löw bereitet DFB-Team auf Kamerun vor: "Das wird nicht einfach"

Als Gruppenerster könnte der DFB-Tross in Sotschi bleiben und in der Olympia-Stadt am Schwarzen Meer auch das Halbfinale am kommenden Donnerstag bestreiten. Als Zweiter müsste der Weltmeister dagegen erneut nach Kasan umziehen, wo schon am Mittwoch gespielt würde. "Es sind Details, die dazu beitragen, wie man bei einem Turnier abschneidet, etwa, wenn man weniger reisen muss", erklärte Abwehrspieler Shkodran Mustafi.