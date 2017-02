Der erste Phantom wurde 1925 gebaut, mit der bisher letzten Generation festigte die feine BMW-Tochter vor 13 Jahren ihre Rolle als Maßstab für Luxus in der individuellen Mobilität. Der allerletzte Phantom setzt dabei ein bemerkenswertes Ausrufezeichen: Die Spezialisten von Rolls-Royce "Bespoke", also der Abteilung für noch so ausgefallene Kundenwünsche, haben für ihn alle ihre Fähigkeiten aufgeboten - von der "Schiffsuhr" mit 24 per Drehrad einstellbaren Zeitzonen bis zu den Intarsien aus Edelholz, die etwa einen nostalgischen Ozeanriesen zeigen. "Eine Studie in Luxus" nennt Rolls-Royce den Abschluss-Phantom, der stolz einen "Spirit of Ecstasy" aus solidem Silber auf der Kühlerhaube trägt. Eine Bezeichnung, die eigentlich für die gesamte Phantom-Bauzeit gilt.