Gegen Portugal setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Chris Fleming am Freitag vor 2930 Zuschauern in der Osthalle in Gießen mit 93:58 (47:33) durch. Der in Spanien spielende Robin Benzing (15 Punkte) und Jens Voigtmann (12) waren die besten Werfer im Team von Bundestrainer Chris Fleming.