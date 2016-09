"In The Now" heißt Gibbs neues Album, das im Oktober in den CD-Regalen stehen wird. Übersetzt heißt der Titel so viel wie "im Hier und Jetzt" und ist größtenteils autobiographisch. Dem "Rolling Stone" verriet er einst: "Ich muss diese Musik am Leben erhalten. Bevor meine Brüder starben, hätte ich nie so darüber gedacht. Aber das ist jetzt mein Job. Es ist wichtig, dass sich die Leute an diese Songs erinnern."