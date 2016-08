„Es war ein eindeutiger Staatsstreich“, sagt der Politiker und Ludwig-Experte Peter Gauweiler der den Brief am Vorabend im Museum der Bayerischen Könige in Hohenschwangau vorgestellt hat. „Der Brief sagt ganz deutlich, dass Ludwig II. im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war, dass er über die Vorhaltungen seiner Krankheit informiert war.“

Auch der Berliner Hobby-Forscher Peter Glowasz, der vom Mord am Monarchen überzeugt ist und darum kürzlich ein Volksbegehren zur Feststellung der Todesursache von König Ludwig II. durchsetzen wollte, sagt nach dem Lesen des Briefes: „Er hat ganz klare Gedanken gehabt und das war drei Tage vor seinem Tod.“

Ludwig schreibt an Prinz Ludwig Ferdinand: „Schon früher schrieb ich Dir daß ich über absichtlich mit Geld herumgestreute Gerüchte über mich (angebliche Krankheit) an der nicht eine Sylbe wahr ist (...) gehört habe. Es ist zu arg. Es muß Licht in diesen Abgrund von Bosheit kommen!“

Bis vor Kurzem war der Brief im Privatbesitz eines Mitglieds der Wittelsbacher Familie. „Ich habe absolut keinen Zweifel, dass der Brief echt ist“, sagt Gerhard Immler vom Bayerischen Hauptstaatsarchiv (siehe Interview unten). Seit 1998 ist er dort Leiter des inzwischen staatlich verwalteten „Geheimen Hausarchivs“ der Königsfamilie und kennt den Nachlass von Ludwig II. in- und auswendig. „Die Schrift Ludwigs II. ist ja so unverkennbar, dass sie äußerst schwierig zu fälschen wäre.“

Auch er sieht in dem Brief eine Bestätigung für einen Schluss, zu dem Ludwig-Forscher in jüngster Vergangenheit immer wieder gekommen seien. „Der Brief bestätigt, dass der König nicht verrückt war im Sinne einer schweren Geisteskrankheit wie sie das Ärztegutachten von 1886 beinhaltet.

Der Brief von König Ludwig II. im Wortlaut

Er hat die Gefahr, die ihm gedroht hat, ganz klar erkannt.“ Nur einen Fehler habe er gemacht: Er vermutete den Prinzen Luitpold hinter der Aktion. „Es würde zu der Geisteswelt, in der Ludwig II. lebte, gut passen, dass er das Ganze im Sinne der Königsdramen Shakespeares gedeutet hat“, sagt Immler. „Er lebte ja gerne geistig im Mittelalter.“ Ludwig II. war bekannt für seinen ausschweifenden Lebensstil und verewigte sich mit dem Märchenschloß Neuschwanstein.

Für Immler ist vor allem etwas anderes bemerkenswert an dem Schreiben: Laut Brief sollte Ludwig ursprünglich auf das Schloss Linderhof gebracht werden - und nicht nach Berg. „Er ist bei Schloss Berg im Starnberger See ertrunken und bei Linderhof gibt es keinen See. Man weiß natürlich nicht, wie es mit ihm weitergegangen wäre, aber dieses Ende hätte er nicht genommen.“