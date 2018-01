Letzte "Suits"-Folge mit ihr Meghan Markle: Sie ist bis kurz vor der Hochzeit im TV zu sehen

Das Serien-Paar wird sich damit gemeinsam verabschieden: Das zweistündige Finale von Staffel sieben ist in den USA am Mittwoch, den 25. April, zu sehen, wie USA Network ebenfalls mitteilte. Die restlichen Episoden der aktuellen Staffel laufen ab dem 28. März. Der Schöpfer der Serie, Aaron Korsh (51), bedankte sich in einem Statement schon jetzt bei Markle und Adams "für ihren außerordentlichen Beitrag in den letzten sieben Jahren": "Sie waren nicht nur hervorragend in ihren Rollen als Mike und Rachel, sie sind auch herausragende Menschen, die immer geliebte Mitglieder der Suits-Familie sein werden, und wir wünschen ihnen alles Gute für die kommende Zeit."