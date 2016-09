In der letzten regulären Folge der Kultshow "Zimmer frei!" gibt sich am heutigen Sonntag (22:45 Uhr, WDR) kein Geringerer als Thomas Gottschalk (66) die Ehre. In der Sendung von Christine Westermann (67) und Götz Alsmann (59) wirft der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator einen Blick zurück auf seine Karriere: "Ich habe nie in meinen Sendungen darauf geachtet, keine Fehler zu machen", meint er. Und über seine beruflichen Anfänge sagt er: "Es gab damals kein Formatradio. Ich bin mit einem Stapel Platten in die Sendung gegangen, hab' gespielt, was ich wollte, erzählt, was ich wollte. Ich war dermaßen frei, auch später im Fernsehen."