Letzte Party am Samstag gefeiert Aus und Vorbei: Das Ende der Registratur

"Feiert leiser"-Zettel hingen am Haus. Genützt hat es wenig. Stunden vor der letzten Party am Samstag verkündete die Registratur auf "Facebook" ihr Ende. "The Party‘s over!?", steht auf der Seite. "Aufgrund langanhaltender kräftezehrender Auseinandersetzungen mit den Nachbarn", schreiben die Macher, "wird es die Registratur in der jetzigen Form nicht mehr geben".