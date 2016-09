Stephen Dürr muss gehen

Doch auch diesmal gab es natürlich wieder eine Exit-Wahl. Diesmal wurde allerdings keine Exit-Liste von den Bewohnern erstellt, sondern das Publikum hatte die freie Auswahl. Am Ende traf es Stephen Dürr, der umgehend die Show und natürlich auch das Haus verlassen musste. Für die Mitbewohner ein Schock, war Stephen doch bei allen seinen Mitinsassen außerordentlich beliebt. Allerdings für die Zuschauer offensichtlich ein Tick zu langweilig und unauffällig.

Übrigens: Natürlich gab es auch wieder ein Duell. Robin Bade musste gegen Joachim Witt antreten und verlor das Spiel, bei dem die Stars einen Schaumstoff-Penis umgeschnallt bekamen und damit eine Metall-Mutter an einem Rohr entlang schieben mussten. Am Ende gewann Joachim und durfte in den Luxusbereich umziehen, für Robin hingegen ging es zurück in die Kanalisation.

"Promi Big Brother" läuft noch bis zum 15. September täglich um 22.15 in Sat.1. Das große Finale steigt am Freitag, den 16. September um 20.15 Uhr.