Jubiläum bei Deutschlands beliebtester Tanzshow. Zum ersten Mal in der Geschichte von "Let's Dance" finden sich die Tanzpaare zum Auftakt der Staffel vor einem Millionenpublikum zusammen: In einer großen Live-Show, moderiert von Daniel Hartwich und Sylvie Meis, treffen Promis und Tanzprofis aufeinander und erfahren, wer mit wem die nächsten Wochen verbringen wird. Der Moment des ersten Kennenlernens, der ersten gemeinsamen Schritte, Hand in Hand, ist für alle Beteiligten enorm wichtig. Mit wem haben sie es zu tun? Ist es der Wunsch-Profitänzer?