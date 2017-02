Doch die verbliebenen Kandidaten gaben dafür bei ihren ersten Tanzeinlagen alles. Den Auftakt machten Vanessa Mai, Susi Kentikian und Angelina Kirsch, die sich am Cha-Cha-Cha zu "Lady Marmelade" versuchen durften. Und das taten die drei sogar laut Chef-Nörgler Joachim Llambi ausgesprochen gut. Die restlichen vier Damen Anni Friesinger-Postma, Ann-Kathrin Brömmel, Chiara Ohoven und Cheyenne Pahde nahmen daraufhin den Walzer in Angriff.

Hobbytänzer in guter Frühform

Bei den Herren der Schöpfung mussten sich zunächst "Caught in the Act"-Star Bastiaan Ragas und seine Musiker-Kollegen Maximilian Arland und Gil Ofarim dem Quickstep stellen. Alle drei Hobby-Tänzer bewiesen bereits eine sehr gute Frühform, befand die dreiköpfige Jury einstimmig.

Ebenfalls Cha-Cha-Cha hieß die Tanzdisziplin für die letzten drei männlichen Promis, Jörg Draeger, Heinrich Popow und Faisal Kawusi. Vor allem Letzterer brachte das Publikum zum Lachen und das Parkett zum Beben - "bitte nicht mehr springen", flehte daraufhin Juror Llambi.

Partnerwahl der Promifrauen

Neben der Frage nach Lombardis Zustand war die wichtigste Entscheidung des Abends, welcher Star mit welchen Tanzprofi auf dem Parkett wirbeln wird. So stand zuerst für die Damen die Partnerwahl an. Vanessa Mai wird mit Christian Polanc tanzen, Anni Friesinger-Postma wurde Erich Klann und Ann-Kathrin Brömmel Sergiu Luca zugelost.

Schauspielerin Cheyenne Pahde: Diese hübsche Münchnerin tanzt bei "Let's Dance" mit

Chiara Ohoven darf Vadim Garbuzov ihren Tanpartner für die zehnte Staffel nennen, Cheyenne Pahde hat den Neuzugang Andrzej Cibis bekommen. Bis zuletzt mussten Angelina Kirsch und Susi Kentikian warten. Das Curvy-Model tanzt fortan mit Massimo Sinató, die "Killer-Queen" mit Robert Beitsch.

Vanessa Mai mit Freifahrtschein

Blieb zu guter Letzt noch die "Damenwahl" der prominenten Tänzer. Die größte Herausforderung erwartet Profitänzerin Marta Arndt. Sie zog sozusagen den Zonk und wird dem alten TV-Hasen Jörg Draeger das Wirbeln beibringen müssen. Maximilian Arland bekam Isabel Edvardsson zugeteilt, der charmante Paralympics-Star Heinrich Popow darf mit Kathrin Menzinger trainieren.

Ein kleiner Zungenbrecher erwartet die Moderatoren mit dem Tanzpaar Faisal Kawusi und Oana Nechiti. Gil Ofarim wird derweil an der Seite von Ekaterina Leonova zu sehen sein, Bastiaan Ragas hat Sarah Latton bekommen.

Heißer Beweis auf Instagram: Sylvie Meis zum "Let's Dance"-Auftakt als sexy Aerobic-Tänzerin

Ganz umsonst tanzten die Stars in der "Kennenlern-Show" übrigens nicht. Der Promi mit den meisten Punkten und Zuschauer-Anrufen bekam gleich für die erste Sendung am 17. März einen Freifahrtsschein und wird definitiv nicht am ersten Tag rausfliegen. Diese komfortable Ausgangsposition ertanzte sich Vanessa Mai und darf somit ganz entspannt zum Auftakt im kommenden Monat anreisen.