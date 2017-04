"Das perfekte Verbrechen" Das sind die TV-Tipps am Samstag

In "Das perfekte Verbrechen" (VOX) liefern sich Anthony Hopkins und Ryan Gosling ein Psycho-Duell. Jennifer Lawrence kämpft in "The Hunger Games" (Sat.1) ums Überleben. In "Ich, du und der Andere" (ZDFneo) hat ein frisch vermähltes Paar Ärger mit einem lästigen Trauzeugen.