Für die DSV-Biathleten war es erst das zweite von sieben WM-Rennen in Hochfilzen, bei dem es keine Medaille gab. Letzter deutscher Weltmeister im Einzel bleibt damit Sven Fischer, der 1999 in Oslo den Titel gewann. In keiner anderen Disziplin müssen die DSV-Skijäger bereits so lange auf eine Goldmedaille warten.

Erik Lesser hatte 2014 bei den Olympischen Spielen in Sotschi in der Königsdisziplin überraschend Silber gewonnen. Im Pillerseetal traf er seine ersten Schüsse, ehe er im zweiten Schießen einmal patzte und anschließend wieder alle Scheiben traf. Bei frühlingshaften Temperaturen von knapp zehn Grad und strahlendem Sonnenschein hatte sich Lesser die Hosenbeine seines Rennanzuges abgeschnitten, um nicht noch mehr ins Schwitzen zu kommen.

Viele Kollegen taten es ihm gleich. Einen Tag zuvor war Laura Dahlmeier nach ihrem Einzelsieg kurz zusammengebrochen, die ungewöhnlich warmen Temperaturen trugen einen großen Teil dazu bei. Simon Schempp lief in seiner vollen Rennmontur, konnte Lesser aber nicht folgen und musste sich nach zwei Schießfehlern mit Platz 13 begnügen und verpasste so erneut die erhoffte Einzelmedaille.



Zwar war die WM für den 28-Jährigen aus Uhingen zuvor zwar zufriedenstellend verlaufen, nach dem Gold mit der Mixedstaffel blieb er als Neunter des Sprints und Zehnter in der Verfolgung hinter den Erwartungen. Der Schwabe leistete sich zu viele Schießfehler - genau wie gleich zum Auftakt des Einzels.

Noch ne Medaille für Dahlmeier?

Zwei Patzer im ersten Liegendanschlag raubten ihm früh alle Hoffnungen auf einen Podestplatz. Immerhin: Danach zog er sein Rennen ohne Fehler durch und hatte im Ziel nach einer guten Laufleistung 1:40,5 Minuten Rückstand. Benedikt Doll schaffte es fünf Tage nach seinem Sensations-Gold im Sprint auf den 19. Platz.

Den ersten WM-Titel seiner Karriere hatte der 26-Jährige ohne Patzer am Schießstand geschafft, am Donnerstag handelte sich der Schwarzwälder drei Strafminuten ein. Drei Patzer leistete sich Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/4) bereits im ersten Schießen. Der 29-Jährige aus dem Harz, der zu Beginn schon Mixedstaffelgold gewonnen hatte, belegte am Ende Rang 34.

Für Laura Dahlmeier bietet sich mit der Frauenstaffel am Freitag (14.45 Uhr/ARD und Eurosport) nach dreimal Gold und einmal Silber bereits die fünfte Chance auf eine Medaille. Gemeinsam mit Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt und Franziska Hildebrand will die Schlussläuferin den WM-Triumph von vor zwei Jahren in Kontiolahti wiederholen.