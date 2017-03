Lesestunde für kranke Kinder First Lady Melania Trump: Ihr erster Auftritt ohne Donald Trump

Auf diesen Auftritt haben alle gewartet! Melania Trump (46) ist am Donnerstag erstmals ohne ihren Mann, US-Präsident Donald Trump (70), in der Öffentlichkeit erschienen. Die First Lady besuchte in einem New Yorker Krankenhaus die Pädiatrie, um dort kranken Kindern vorzulesen. Als Lektüre suchte sich die Präsidentengattin ein Buch des US-amerikanischen Kinderbuchautors Dr. Seuss ("Der Lorax" ) aus. Die Wahl fiel nicht rein zufällig auf ihn. Der 1991 verstorbene Autor hätte am 2. März Geburtstag gehabt.