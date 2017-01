Ralf Brugbauer, Bibliotheksdirektor in Bayreuth, ist von dem Parkscheiben-System überzeugt. "Es funktioniert dann am besten, wenn es nicht als Kontrolle der Uni, sondern als psychologische Erinnerung betrachtet wird." Er appelliert an die soziale Kompetenz der Studenten.

Wenn einer erst nach über 60 Minuten zurück an den Platz komme, müsse er eben damit leben, wenn dieser nicht mehr frei sei. Weniger freundlich formuliert die Technische Universität München das Thema auf ihrer Homepage. Liegen in der dortigen Bibliothek nach der abgelaufenen Parkdauer noch Unterlagen auf dem Platz, könnten diese von den Mitarbeitern "in Verwahrung genommen werden", heißt es dort.