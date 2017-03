Lena Lorenz, 16 Blocks, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, RTL II: Lecker Schmecker Wollny - Silvias beste Schnäppchenrezepte, Dokusoap

Silvia steht vor einer großen Challenge: Die Elffach-Mama muss alle Lieblingsgerichte ihrer Kinder in einem Menü vereinen. Bei nur drei Gängen und einer zwölfköpfigen Familie heißt es daher geschickt zu kombinieren, umzuwandeln und auszuprobieren. Bei der Vorspeise entscheidet sich Silvia für selbstgemachte Wollny Tapas. Fingerfood kommt bei den Kids schließlich immer gut an und als kleine Häppchen lassen sich gleich mehrere Leibspeisen auf einmal in Mini-Version servieren. Das Hauptgericht soll ein mit Gouda überbackener Geflügelhack-Burger werden.

20:15 Uhr, VOX: After Earth, Sci-Fi-Action

Eine globale Katastrophe zerstörte vor über 1.000 Jahren die Erde. Der Menschheit gelang es jedoch, sich auf den Planeten Nova Prima zu retten. Bei einem Routineflug, der außer Kontrolle gerät, müssen General Cypher Raige (Will Smith) und sein Sohn Kitai (Jaden Smith) auf der völlig veränderten Erde notlanden. Cypher wird bei dem Absturz verletzt und so ist es an Kitai, sich alleine zu dem 100 Kilometer entfernten Heck ihres Raumschiffes durchzuschlagen. Doch der Weg zurück ist eine Odyssee. Es gibt keinen Sauerstoff mehr und das veränderte Klima hat auch bei den Tieren schreckliche Veränderungen hervorgerufen.