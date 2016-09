20:15 Uhr, VOX: Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!, Dokusoap

Große Aufregung im kleinen Paguera auf Mallorca. Für Cocktailbarbetreiber Sascha Thielen steigt heute der wichtigste Event der gesamten Saison. Der Auswanderer hofft auf volle Hütte. Denn Sascha ist ein echter Coup gelungen. Kein Geringerer als Schauspieler Martin Semmelrogge wird heute in seiner Bar auftreten. Der Promi soll ordentlich Urlauber locken und die Auswandererkasse klingeln lassen. Sascha braucht den Erfolg. Seit drei Jahren kämpft er mit seiner "Roten Ente" ums Überleben. Die Auswanderung hätte Sascha fast seine Ehe gekostet.

20:15 Uhr, kabel eins: Mission: Impossible, Actionthriller

Die CIA soll in Prag eine gestohlene Diskette wiederbeschaffen, die die Namen aller aktiven US-Spione enthält. Doch die Aktion misslingt durch einen heimtückischen Anschlag, den nur Geheimdienst-Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) und die Frau des Kommandochefs Jim Phelps überleben. Hunt wird vom CIA als Urheber des Komplotts verdächtigt. Er taucht unter, um die Verräter auf eigene Faust zu suchen.

20:15 Uhr, RTL II: Traumfrau gesucht, Dokusoap

In Sofia ist Walther (56+) von der deutlichen jüngeren Katja mehr als angetan. Er will mit ihr auf Tuchfühlung gehen und zieht alle Register. Kann er bei der hübschen Bulgarin landen? Andreas (43) hat dagegen in Bukarest ein Date mit seiner Favoritin Rahela - doch die ist größer als gedacht. Und auch Dennis (27) aus Köln hat scheinbar eine Pechsträhne. Derweil will Elvis (32) aus Braunschweig in New York Amerikanerin Jaynie überraschen. Doch das ist keine gute Idee.