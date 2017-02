"Nach zwei Niederlagen war der Sieg in Gladbach ganz wichtig. Wir haben jetzt das Gefühl: Es kann vielleicht wirklich zu Platz zwei oder drei reichen. Eine Meisterchance sehe ich aber weiterhin nicht. Man hat gegen Arsenal und auch gegen uns gesehen, zu was die Bayern in der Lage sind, wenn sie Ernst machen", wird RB-Sportdirektor Ralf Rangnick in der Bild zitiert.