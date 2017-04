Leinen los, und ab nach Tansania! "Das Traumschiff" feiert 35. Geburtstag - mit Florian Silbereisen

Ihr Bruder Steffen Frohme (Gabriel Raab), den sie seit der Hochzeit mit Kai nicht mehr gesehen hat. Nachdem Robin ihren Jugendfreund Jörg Schröder (Hardy Krüger jr.) für Kai verlassen hat, haben sich auch die Geschwister aus den Augen verloren. Das Wiedersehen verläuft holprig. Steffen hat allerdings noch ein handfestes Problem: Seiner Wurstfabrik droht die Insolvenz; er braucht schnell viel Geld. Dieses erhofft er sich aus dem Verkauf eines großen Nashorn-Horns auf dem Schwarzmarkt. In Tansania angekommen, ist jedoch alles anders als gedacht...

Florian Silbereisen als junger Offizier



Der junge Offizier Florian und die Crewmitglieder Jan und Christoff werden von Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle beim Proben entdeckt (v.l.n.r.) Foto:ZDF / Dirk Bartling

Sänger und Moderator Florian Silbereisen (35) und seine Klubbb3-Bandkollegen Jan Smitt und Christoff De Bolle haben einen ganz besonderen Gastauftritt in der "Traumschiff"-Folge "Tansania". Die Story:

Der junge Offizier Florian Barner (Silbereisen) hegt einen großen Traum. Im Gegensatz zu den ehrgeizigen Plänen, die sein Mentor, Kapitän Victor Burger (Sascha Hehn), mit ihm hat, hängt sein Herz an der Band, die er mit zwei Crewmitgliedern gegründet hat. Sie haben die Chance, erstmals gemeinsam auf Tour zu gehen. Statt mit dem Kapitän zu sprechen, proben die drei Musiker außerhalb ihrer Dienstzeiten. So laut und beeindruckend allerdings, dass Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (Harald Schmidt) sie für die bevorstehende Gala engagiert. Florian ist klar, jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen...

Die alte und die neue Besetzung



Auf dem "Traumschiff": Kreuzfahrtdirektor Schifferle, Dr. Sander (Nick Wilder, 2.v.l.), Chefhostess Beatrice (Heide Keller) und Kapitän Burger Foto:Honorarfrei - nur für diese Sendung bei Nennung ZDF und Dirk Bartling

Doch auch die altbekannten Gesichter sind in der neuen "Traumschiff"-Ausgabe sehenswert. Denn Chefhostess Beatrice, die seit dem Start der Reihe 1981 von Heide Keller (75) gespielt wird, ist ebenfalls wieder mit an Bord. Doch ihre Auftritte sind gezählt. Nach dieser außerplanmäßigen Folge wird es nur noch zwei Wiedersehen mit der Kultfigur geben: Am 26. Dezember ist sie noch voll im Dienst und am 1. Januar 2018 heißt es dann endgültig Abschied nehmen...



Barbara Wussow, die als Hoteldirektorin Hanna Liebhold ab 2018 ihren Dienst auf dem ZDF-"Traumschiff" antritt Foto:ZDF / Martin Valentin Menke

Doch weil bekanntlich jedem Ende ein Anfang innewohnt, ist es auch hier so. Und so wird die österreichische Schauspielerin Barbara Wussow (56) ab 2018 als neue Hoteldirektorin Hanna Liebhold auf dem TV-Kreuzfahrtschiff die Gäste in Empfang nehmen. "Ich freue mich sehr über mein Heimkommen in die ZDF-Familie und dass ich meinen Film-Ehemann Sascha Hehn nun als Kapitän auf dem 'Traumschiff' wiedersehen werde!", lautet ihr Kommentar, in dem sie auf die gemeinsamen "Schwarzwaldklinik"-Zeiten der beiden Schauspielkollegen anspielt.

Wenn das Wolfgang Rademann (1934-2016), Produzent der "Schwarzwaldklinik" (1985-1989) und des "Traumschiffs", noch miterlebt hätte...