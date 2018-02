Leidet er unter Verfolgungswahn? Nach Schuss in seiner Wohnung: Rapper Lil Pump festgenommen

Was ist nur mit dem US-Rapper Lil Pump (17, "Gucci Gang") los? Der Newcomer wurde am Mittwochabend von der Polizei vorübergehend festgenommen und in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Der 17-Jährige soll in seinem Appartement um sich geschossen haben. Das berichtet unter anderem das US-Portal "TMZ". Die Beamten fanden demnach außerdem eine beachtliche Menge Marihuana in seiner Wohnung. Doch über die Vorkommnisse im kalifornischen San Fernando Valley existieren zwei Versionen. Lil Pump selbst gab über seinen Manager an, dass drei Gestalten bei ihm einbrechen wollten und dabei ein Loch in die Tür geschossen hätten.