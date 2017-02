Leidensgenossinnen und -genossen Kleiner Trost für Lena? Auch diese Stars hatten Ärger mit Nacktfotos

Eine hochangesehene Prominente etwa quält sich schon seit Jahren mit dem Thema Oben-Ohne-Fotos herum: Prinz Williams Gattin Kate (35). Im Sommer 2012 erwischten sie Paparazzi ohne Bikini-Oberteil an einem Strand in Südfrankreich. In mehreren Ländern tauchten die Fotos in Magazinen auf. Für den Palast war der Spaß hier aber eindeutig zu Ende. Schließlich waren Paparazzi auf Foto-Jagd auch am tragischen Tod Prinzessin Dianas beteiligt. Gleich sechs Fotografen und Journalisten müssen sich nun, im Mai 2017, in einem Gerichtsprozess verantworten.



Auch das Model der Stunde, Gigi Hadid (21), hatte schon Nacktfoto-Sorgen. In ihrem Fall waren es Hacker, die Ende 2015 für Unbill sorgten: Dummerweise gelangten Cyber-Kriminelle über Hadids iCloud an pikante Aufnahmen - und verlangten Geld. Hadid dachte aber gar nicht daran zu bezahlen und schaltete stattdessen Anwälte, eine Security-Firma und die Polizei ein. Offenbar mit Erfolg. Die einzig öffentlich zugänglichen Nacktfotos der schönen 21-Jährigen stammen aus ganz offiziellen Foto-Shootings.

"The Fappening"



Im Jahr 2014 gab es einen Nacktfoto-Skandal, so groß, dass er auch den Spitznamen "Celebgate" verliehen bekam. 50 iCloud- und 72 Gmail-Zugänge von US-Stars hatte ein Hacker in die Finger bekommen. Top-Hollywood-Promis wie Jennifer Lawrence (26, "Die Tribute von Panem - Mockingjay") , Models wie Kate Upton (24) oder auch Sängerinnen wie Rihanna (28) waren betroffen. Für die Stars war es der Horror. Aber auch der Täter musste mit harten Konsequenzen leben. Er wurde zu neun Monaten Gefängnis verurteilt.

Scarlett Johansson, Mila Kunis, Christina Aguilera



Der erste Fall seiner Art war "Celebgate" allerdings nicht. Schon zwischen 2010 und 2011 hatte ein US-Hacker unter anderem Scarlett Johansson (32, "Under The Skin" ), Mila Kunis (33) und Christina Aguilera (36) ins Visier genommen - und auf den E-Mails-Accounts der Stars Nacktfotos erbeutet. Teils leitete er die Bilder an Klatschwebseiten weiter. Allerdings ohne dafür Geld zu verlangen. Mit einer großangelegten Fahndungsaktion unter dem Titel "Hackerazzi" legten die US-Behörden dem Mann das Handwerk.



Ein besonders dreister Fall hatte sich 2003 ereignet: Fotograf John Rutter hatte Film-Star Cameron Diaz (44, "Was passiert, wenn's passiert ist" ) schon 1992 nackt bei einem Shooting abgelichtet. 2003 wollte er Fotos mithilfe einer gefälschten Unterschrift Diaz' auf einer Veröffentlichungs-Erlaubnis doch noch veröffentlichen - und bot der Mimin ein "Vorkaufs-Recht" für 3,5 Millionen Dollar an - eigentlich nur ein anderes Wort für Erpressung. Die Gerichte sahen das ähnlich. Sie verurteilten Rutter zu einer Haftstrafe von drei Jahren und acht Monaten.

Nackte Männer im Netz: Justin Bieber und Calvin Harris



Auch Männer hatten schon Probleme mit geleakten Nacktfotos. Zuletzt war es Justin Bieber (22), der Aufnahmen aus einem Urlaub auf Bora Bora Ende 2015 wider Willen bei den "New York Daily News" wiederfand. Er habe sich "sehr verletzt" gefühlt, klagte Biebs - und schaltete seine Anwälte ein. Ungeschickt angestellt hatte sich hingegen Star-DJ Calvin Harris (33). Er hatte offenbar mit seiner Ex Rita Ora ausgiebig dem Hobby der Nackt-Fotografie gefröhnt, sich ablichten lassen - und die Ergebnisse selbst an andere Frauen weiterversandt. Anfang 2015 kündigte Harris an, nunmehr jeden verklagen zu wollen, der die Bilder veröffentlicht.

Den Spieß umgedreht: Emma Watson



Dass man den Spieß auch umdrehen kann, das zeigte vor einiger Zeit Hollywood-Star Emma Watson (26). Kurz nach "Celebgate" sah alles danach aus, als werde Watson erpresst: Auf der Webseite "emmayourarenext.com" erschien ein Countdown nebst eines Fotos von Watsons Gesicht. Als die Zeit abgelaufen war, waren aber mitnichten Bilder des unbekleideten "Harry Potter" -Stars zu sehen - sondern die Forderung, das Forum "4Chan" zu schließen, in dem immer wieder geleakte Promi-Nacktbilder aufgetaucht waren.