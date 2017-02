Leidenschaftlicher Sammler Einbrecher klauen über 100 Modelleisenbahnen

Am Wochenende schlugen die Täter zu

Doch nun sind seine über 100 Modelleisenbahnen, wahrscheinlich einzelne Waggons, und zwei Motoren für Modellflugzeuge weg – gestohlen von zwei Einbrechern, die am vergangenen Wochenende in das Mehrfamilienhaus in der Agnesstraße eingestiegen sind, in dem der Lok-Liebhaber wohnte. Der genaue Zeitpunkt ist noch nicht klar – die Polizei grenzt ihn auf Freitag zwischen 17 Uhr bis Sonntag, gegen 22.30 Uhr ein – in dieser Zeit war der Mieter offenbar nicht zu Hause.