Legendärer Musiker Orbán-Regierung zahlt 735.000 Euro für Film über Leslie Mandoki

Starnberg - Ende Februar beschloss die Regierung, 227 Millionen Forint für die Anfertigung eines "Konzertfilms über kulturell-künstlerische Veranstaltungen in Berlin, London und Paris" bereitzustellen. Mandokis Sprecherin bestätigte am Montag, dass es sich dabei auch um seine Konzerte handle, betonte aber, das Geld gehe an das ungarische öffentlich-rechtliche Fernsehen, das das Konzert in Berlin aufzeichnet, und nicht an Mandoki. Der Film drehe sich auch um andere Projekte, mit denen Mandoki, früher Frontmann der Band Dschingis Khan, nichts zu tun habe.