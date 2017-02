Auf dem Platz versucht der Bayern-Star also seine Wurzeln zu vertreten, aber auch neben dem Platz sind ihm seine Wurzeln sehr wichtig. In seiner Heimat Ayegui besitzt Martínez ein Restaurant, wie er der Welt am Sonntag verriet. Es trägt den Namen Durban, "wie der Name der Stadt in Südafrika, in der ich bei der WM 2010 erstmals für Spanien gespielt habe", erklärte der Bayern-Profi.