Es sind dramatische Szenen, die sich am Rande eines Highways abspielen. Ein Mann versucht einen Hasen einzufangen und vor den Waldbränden, die direkt am Seitenstreifen der Straße wüten, in Sicherheit zu bringen. In seiner Panik versucht der Hase zu entkommen, springt zwischen dem stark befahrenen Highway und Flammen hin und her und versucht, sich im brennenden Busch zu verstecken. Der Mann schlägt verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammen und bemüht sich,irgendwie an den Hasen zu kommen. Nach ein paar bangen Sekunden schafft er es, das Tier einzufangen und in Sicherheit zu bringen.