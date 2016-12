Leben nach dem Tod? Deutscher Forscher will sich einfrieren lassen

Sames ist als ehemaliger Gerontologe leidenschaftlicher Forscher. Die Kryonik ist seine Ersatzreligion, sie gibt ihm Hoffnung. "Ich habe Angst vorm Sterben, aber Grauen vor dem Tod", sagt er. Es geht um Auferstehung. Kryonist will er genauso wenig genannt werden wie Kryoniker. "Das hat so einen Sektenklang", sagt er. "Ich versuche, den naturwissenschaftlichen Projektcharakter zu betonen.

Wenn er von Tod und Wiederauferstehung spricht, hat das wenig mit Religion zu tun. Trotzdem glänzen seine Augen dann vor Begeisterung. Er berichtet von Kindern, die nach einer Stunde aus eisigem Wasser geborgen und wiederbelebt wurden. In den USA sei einem Kaninchen eine aufgetaute Niere erfolgreich eingepflanzt worden, schwärmt er. Nächstes Jahr will er das Projekt in Angriff nehmen. Falls sein Versuch mit dem Schweinherz klappen sollte, träumt Sames schon weiter: "Und was ist ein Mensch außer einer Ansammlung von großen Organen?", fragt er dann.

In einem Kunststoffsack mit Trockeneis will er eines Tages dann "gemütlich nach Amerika schippern", erzählt er. 28 000 Dollar hat er dem Cryonics Institute gezahlt, damit sie ihn im Ewigen Eis aufbewahren. Dort will er dann bei minus 196 Grad kopfüber hängen, bis sie ihn auftauen. "Das ist mindestens so seriös wie das Marsprojekt" sagt er. Er stellt sich bereits seinen Start in ein neues Leben vor. "Da wird jemand sein, der darauf programmiert ist, mich in die neue Realität einzuführen", sagt er. Und dann wolle er Champagner trinken.