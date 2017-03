Le Pen und Fillon Französischer Präsidentschaftswahlkampf: Pariser Komödienstadl

Was Fillon kurze Zeit später verkündet, ist ein Donnerschlag. Am 15. März hat Fillon einen Termin bei den Ermittlungsrichtern. Sie wollen ein Verfahren gegen ihn einleiten. Somit würde er zum Beschuldigten erklärt – wenige Wochen vor dem ersten Wahlgang am 23. April. Am Donnerstagabend durchsuchen Beamte sogar seine Pariser Wohnung.