Die Vielfalt der Taschenmode

L.CREDI Munich bietet mehr als Taschenmode im aktuellen Trend. Jeder Kundin das perfekte Accessoire für ihren individuellen Stil – so entsteht die Vielfalt der Taschenmode. Ein besonderes Highlight und eine Hommage an den Stammsitz der Firma in München ist die Trachtentaschenkollektion, welche sich großer Beliebtheit erfreut. Urtümlicher Filz, hochwertig bearbeitetes Velour-ähnliches Material, kariertes Vichy-Innenfutter, Kordeln, Herzerl, Reherl, Hirscherl und weitere alpenländische Markenzeichen spielen die Hauptrollen in den Kreationen. Traditionsbewusstsein und die Liebe zur Heimat ließen eine bunte und vielfältige Kollektion an Trachtentaschen entstehen, welche sich jedem Trachten Outfit anpassen.