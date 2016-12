Laut Gerichtsdokumenten Brad Pitt feuert gegen Angelina Jolie: Sie hat unsere Kinder gefährdet

In den Dokumenten die "People" vorliegen, beschwert er sich darüber, dass Jolie der Privatsphäre ihrer Kinder schade. Unter anderem habe Jolie die Namen von den Therapeuten der Kinder preisgegeben. Er mache sich Sorgen um die Kinder, wenn Jolie in aller Öffentlichkeit schmutzige Wäsche wasche. Er deutet außerdem an, dass Angelina die Kinder mit ihrem Gang in die Öffentlichkeit nicht nur erniedrigt und in Verlegenheit gebracht, sondern auch gefährdet habe.