Hamburg - Im Hamburger Operettenhaus feierte "Kinky Boots" am Samstag Premiere. Stargast des Abends war keine geringere als Cyndi Lauper (64) höchstpersönlich. Laut stage-entertainment.de freute sich die gebürtige Amerikanerin auf die Deutsch­land­premie­re in der Mu­si­cal­me­tro­po­le: "Das Pu­bli­kum kann sich auf ein hin­rei­ßen­des Mu­si­cal freu­en. In einem un­se­rer Songs heißt es 'Just be who you wanna be'. Ich finde, das ist das per­fek­te Motto für einen tol­len Abend auf der Ree­per­bahn. KINKY BOOTS und Ham­burg, das passt ein­fach zu­sam­men!"