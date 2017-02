Ihr Erfolgsgeheimnis sind "Squats". Also Kniebeugen in verschiedenen Variationen. Besonders trainiert werden dabei Beine und Po. Zugleich wird aber auch der Rumpf geformt, denn der muss bei diesen Übungen viel Haltearbeit leisten. "Noch bessere Ergebnisse sehe ich, seit ich damit begonnen habe, Gewichte in mein Training mit einzubauen", so Martha Hunt weiter. Dennoch gibt das Model auch zu bedenken, dass "alle Körper unterschiedlich sind und kein Training zu allen passt".