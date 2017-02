Rosenheim - Am 6. Dezember wurde der Pilot eines Rettungshubschraubers - voll besetzt mit Notarzt, Rettungsassistent und Patient - in Rosenheim durch einen Laserpointer schwer geblendet. Trotz der erheblichen Gefahr, die in diesem Moment bestand, konnte der Pilot den Hubschrauber sicher am Klinikum Rosenheim absetzen.