Während Mölders zeitgleich zum Mannschaftstraining der Kollegen den Hauptplatz umrundete, wanderte Andrade nach der öffentlichen Einheit mit Fitnesstrainer Michael Sulzmann und dem ungarischen Nationalspieler Krisztian Simon auf einen der hinteren Trainingsplätze. "Here we go!" - zu Deutsch "los geht's!", rief ein sichtlich erfreuter und in dicken Trainingsklamotten und Mütze verpackter Andrade den wenigen Fans entgegen und winkte ihnen zu.