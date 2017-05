Langsam wird es ernst Amal und George Clooney: So bereiten sie sich auf ihre Zwillinge vor

Neues Bundesliga-Trikot enthüllt Schön-schaurig: Bayern-Trikots der letzten 21 Jahre

In der Saison 2017/2018 wird der FC Bayern in rot-weißen Trikots auflaufen, die an die 1970er Jahre erinnern. Die AZ blickt zurück auf die Trikots der letzten 21 Jahre.