Lange Zeit Probleme mit der Weiblichkeit Filmstar Diane Lane fühlt sich auch männlich

Ein bezauberndes Lachen, schöne Augen, lange Haare, ein toller Körper - Diane Lane (52, "Man of Steel" ) ist eine echte Hollywood-Schönheit mit jeder Menge Sex-Appeal. Doch der äußere Anschein ist nicht alles. Wie die Schauspielerin jetzt in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" erklärt, seien "das Weibliche und das Männliche in mir gleich stark angelegt". Sie sei nicht das, was die Leute auf sie projizierten. (In "Das Lächeln der Sterne" spielt Diane Lane neben Richard Gere - bestellen Sie den Film hier!)