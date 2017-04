50 Meter lang, knapp zehn Meter breit, barrierefrei und mit Platz für gut 500 Passagiere: So haben die Experten der Lux-Werft bei Bonn das neue Schiff gebaut. Bereits Ende März trat es seinen Weg nach Süden an. Schale und Passagierdeck reisten auf Rhein und Main, Steuerhaus und der Aufgang aufs Sonnendeck wurden mit Lkw transportiert. An der Lände Roth am Main-Donau-Kanal wurde der Rumpf am Samstag aus dem Wasser gehievt und auf zwei Schwertransporter verladen. Gesamtlänge des Konvois: rund 130 Meter. Gesamtgewicht der Ladung: mehr als 400 Tonnen.