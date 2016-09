Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern

Merkel nach Wahl-Schlappe: "Ich bin verantwortlich"

[9] Die Kanzlerin hat den Ernst der Lage erkannt: Noch in China nimmt sie zum Erstarken der AfD in Mecklenburg-Vorpommern Stellung. An ihrem umstrittenen Kurs in der Flüchtlingspolitik will sie aber festhalten.