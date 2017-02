Landtags-Debatte Umweltministerin Scharf wehrt sich in Bayern-Ei-Affäre

Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) betonte am Rande der Plenarsitzung: "Das ist für mich das Entscheidende, dass das, was die Regierung der Öffentlichkeit und dem Parlament mitteilt, zutreffend ist - nach dem Stand, den man damals zur Verfügung hatte." Das müsse stimmen. Und das habe Scharf auch in der Kabinettssitzung am Dienstag bejaht.