Waging – Bei Waging am See (Lkr. Traunstein) ist am Mittwochvormittag, gegen 9 Uhr, ein Lkw einer Tierverwertungsfirma aus Mühldorf in einer Wiese gelandet. Der Fahrer des tonnenschweren Lasters hatte auf der Verbindungsstraße zwischen Wonneberg und Waging die Kontrolle verloren, weil die Fahrbahn hinter einem Waldstück besonders stark vereist war. Das Fahrzeug schlitterte in die Wiese, überschlug sich dort und blieb auf der Beifahrerseite liegen.