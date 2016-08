Im Landkreis Mühldorf ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Rentner (66) mit seiner B-Klasse gegen ein landwirtschaftliches Gespann gekracht. Der Mann war ziemlich angetrunken, verletzt wurde niemand.

Oberbergkirchen - Am Samstag gegen 20:30 Uhr kam es im Gemeindebereich Oberbergkirchen zu dem Verkehrsunfall. Ein 66 Jahre alter Mann aus Buchbach befuhr mit seinem Mercedes die Staatsstraße 2086 in Richtung Ranoldsberg. Als ihm in einem Waldstück ein Gespann, bestehend aus einem Traktor und einer Heupresse entgegenkam, kollidierte der Mercedes mit der linken Fahrzeugfront mit den Reifen des landwirtschaftlichen Anhängers.