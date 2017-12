Landkreis Fürth Mann und Hunde sterben bei Brand in Gartenhütte

Mit Bein in Tür hängen geblieben Fasanerie: Schüler (13) in Bus eingeklemmt und mitgeschleift

Schon wieder ist es in München zu einem Unfall mit einem Bus gekommen. Ein 13-Jähriger blieb in der Lerchenauer Straße mit seinem Bein in der Tür hängen und wurde mehrere Meter mitgeschleift.