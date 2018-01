Der jetzige Käufer ist ein langjähriger Stammgast

Früher habe er auch von der Hubertus-Klinik Gäste aus den Golfstaaten bekommen. "Während dort Königsfamilien in einem eigenen Gebäudetrakt residierten, wurden Dolmetscher und Leibgarde bei uns einquartiert", sagt Strobl, der auf seine guten Erfahrungen mit Moslems verweist. Den jetzigen Käufer, ein Mitglied der Herrscherfamilie Al Thani des Emirates Katar am Persischen Golf, kenne man als Gast schon seit zehn Jahren. "Er wollte unser Landhaus schon vor Jahren kaufen, doch wir liebäugelten zunächst mehr mit einem Sternekoch", erklärt Strobl.

Laut seinen Aussagen habe sich auch ein Mitglied der Herzoglichen Familie in Tegernsee interessiert gezeigt. Doch es sei kein Kauf zustande gekommen. Daher hat nun ein Al Thani den Zuschlag bekommen, "der ein netter und bescheidener Katarer aus dem Könighaus ist", erzählt Strobl.

Übergabe Ende Oktober

Immer wieder sei er von dem Scheich gefragt worden, ob er nicht verkaufen wolle, "da Al Thani die Tradition des Hauses so gefalle". Laut Strobl soll sich der Scheich auch in den benachbarten Tegernsee-Villen eingekauft haben und weitere Wohnungen besitzen. Im vergangenen September gab Strobl dem Drängen des Interessenten aus Katar nach und unterzeichnete den Kaufvertrag. Eine entsprechend langfristige Vereinbarung sei mit Al Thani und der neuen Pächterin, Susanne Voglsang, getroffen worden. "Mir war wichtig, dass das hier weiterläuft", bekräftigt Strobl. Ende Oktober erfolgte die Übergabe.

Den Familienbetrieb gibt es nicht mehr. Er ging mit Strobls Verkauf an den Scheich zu Ende. Einzig der Name bleibt: Landhaus Strobl am See.

